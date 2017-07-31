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Аукцион по продаже красивых номеров состоится на Пхукете в августе

Департамент наземного транспорта Пхукета (PLTO) готовится выставить на торги 301 комплект автомобильных номеров с красивыми сочетаниями цифр на фирменном фоне провинции.

Новости Пхукета

31 Июля 2017 12:29:20

Аукцион 2016 года на Пхукете. Фото: The Phuket News
Аукцион 2016 года на Пхукете. Фото: The Phuket News

Как сообщил «Новостям Пхукета» глава PLTO Баньят Кантха, двухдневный аукцион будет проходить в гостинице Metropole Hotel в Пхукета-Тауне 26 и 27 августа. Начало торгов в каждый из дней – с 8:30 утра. Регистрация участников откроется 3 июля и будет продолжаться до 25 августа включительно, проходить она будет в офисе PLTO с 9:00 до 16:30.

В этом году на торги будет выставлен 301 комплект номерных знаков для легковых автомобилей серии Ко-Ло (กล).

«Самая высокая стартовая цена в размере 50 тыс. бат будет установлена для номерных знаков с комбинациями 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 и 9999», – заявил Баньят Кантха. Шаг торгов будет составлять 5 тыс. бат.

Традиционно самые «счастливые номера» – такие, как четыре девятки – уходят с молотка за суммы от 500 тыс. бат. Номера с менее популярными цифрами можно купить дешевле. Собранные в ходе аукциона средства передаются на проекты по повышению безопасности дорожного движения и помощь жертвам дорожных аварий.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 076-211019 доб. 205-6, 076-214929 и горячей линии 1584.

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