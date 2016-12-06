АТОР: Таиланд стал вторым по популярности курортом у россиян в 2016 году

По итогам января-сентября этого года Таиланд посетили 704,7 тыс. туристов из России (рост на 21,6%). Выше показатель только у Испании.

6 Декабря 2016 17:15:34

Остров Самет в Таиланде. Фото: Steffen / Flickr

Турпоток из России на популярные зарубежные курорты начал восстанавливаться. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аналитической службы организации.

«Самым популярным направлением периода январь-сентябрь 2016 года стала Испания. В этом году направление демонстрирует рост турпотока (почти 3,3%) в сравнение с 2015 годом. Правда, результат первых девяти месяцев этого года все еще на 34% ниже, чем в 2014 году», – сообщает АТОР, не приводя абсолютных величин турпотока.

В АТОР говорят, что в основе исследования лежат данные зарубежной статистики. Согласно им турпоток из России в Таиланд в первые девять месяцев 2016 года составил 704,7 тыс. человек (рост на 21,6% год к году), на Кипр – 670,3 тыс. (рост на 44,5%), в Турцию – 545 тыс. (снижение на 83,5%).

«В десятку популярных направлений вошли: Болгария, Черногория, Вьетнам, Хорватия, Доминиканская Республика, Индонезия», – сообщает пресс-служба АТОР. Полную версию материала читайте на сайте АТОР.