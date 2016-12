Ассоциация отелей Пхукета объединила 50 гостиниц Недавно созданная Ассоциация отелей Пхукета (Phuket Hotels Association) достигла заявленной цели собрать 50 членов из числа гостиниц острова. Следующий этап реализации проекта – официальное представление организации на отраслевом форуме Thailand Tourism Forum в январе 2017 года. Новости Пхукета 20 Декабря 2016 16:23:36 Как рассказал генеральный менеджер Trisara и действующий президент Ассоциации отелей Пхукета (РНА) Энтони Ларк, в организацию вступили как независимые отели, так и входящие в состав ведущих мировых сетей. Среди участников есть и отели среднего ценового сегмента, и заведения люксового уровня. Суммарный номерной фонд гостиниц, входящих в PHA, составляет 8820 номеров. «Это хорошее начало. Но нам все равно предстоит еще проделать немало работы, поскольку мы планируем удвоить число членов к концу следующего года», – заявил Энтони Ларк на мероприятии в Andara Resort & Villas, посвященном реализации проекта. «Нам приятно, что отельная отрасль понимает значимость PHA для Пхукета. Ассоциация позволит выстроить профиль Пхукета как туристического направления и даст шанс отелям говорить единым голосом на международных рынка, в то время как мы будем развивать бренд Пхукета», – добавил господин Ларк. По словам президента РНА, все члены организации активно инвестируют в ее будущее, реализуя различные образовательные и экологические программы, которые должны поддержать устойчивое долгосрочное развитие отельной отрасли на Пхукете. Официально Ассоциация отелей Пхукета будет представлена 23 января 2017 года на Thailand Tourism Forum в столичном InterContinental Bangkok. Сделают это «отец пхукетского туризма» Вичит На-Ранонг, вице-президент Outrigger Resorts по маркетингу и продажам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Марк Симмонс и гендиректор QUO Дэвид Кин. В качестве основных целей ассоциации заявлены: 1. Продвигать позитивные материалы об опыте отдыха на Пхукете, красоте местной природы и человеческих качествах местного населения, помогая местной администрации и туристическим ведомствам в продвижении Пхукета как направления туризма. 2. Помогать местной молодежи из незащищенных слоев населения за счет образовательных программ по направлению «Гостеприимство» в местных университетах и колледжах. 3. Распространять среди гостиниц-членов информацию о лучших практиках в области защиты окружающей среды, переработки отходов и использования эко-продукции. В мае следующего года Ассоциация отелей Пхукета намерена провести первое благотворительное гала-мероприятие, в ходе которого организаторы намерены собрать 3,5 млн бат на организацию образовательных программ с прицелом на работу выпускников в индустрии гостеприимства. Членами Ассоциаиция отелей Пхукета в настоящий момент являются следующие гостиницы и курортные комплексы: Amanpuri, Anantara Layan Phuket Resort, Anantara Maikhao Phuket Villas, Anantara Vacation Club, Andara Resort & Villas, Angsana Laguna Phuket Resort, Banyan Tree Phuket, Boathouse by Montara, Burasari Resort, Cape Sienna, Centara Grand Beach Resort, Club Med Phuket, Dream Hotel & Spa, Dewa Phuket, Grand Mercure Phuket Patong, Hilton Phuket Arcadia, Holiday Inn Maikhao, Holiday Inn Resort Phuket, Patong, Hyatt Regency Phuket Resort, Impiana Resort Patong, JW Marriott Phuket, Le Meridien Phuket Beach Resort, Maikhao Dream Villa Resort & Spa, Manathai Surin, Movenpick Resort Bangtao Beach, Novotel Phuket Kamala Beach, Novotel Phuket Karon Beach, Novotel Phuket Phokeethra, Novotel Phuket Surin Beach Resort, Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas, Paresa Resort, Phuket Marriott Resort and Spa, COMO by Point Yamu, Pullman Phuket Arcadia Naithon, Pullman Panwa Beach Resort, Renaissance Phuket Resort & Spa, Rosewood Phuket, Swissotel Resort Phuket Kamala, Swissotel Resort Phuket Patong Beach, Thanyapura, The Bell Pool Villa, The Nai Harn, The Pavilions, Phuket, The Slate, The Surin, The Village Coconut Island, The Westin Sirey Bay Resort & Spa Phuket, Trisara, Twinpalms Phuket. Добавьте новостную ленту на свой сайт Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде Команды BISP выступили на Phuket International Cup Ужин с видом в Sunset Grill Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus