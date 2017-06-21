Асфальт на мосту у регги-бара на Най-Харне уложат заново

Недавно отремонтированный мост у озера рядом с пляжем Най-Харн снова нуждается в ремонте из-за плохой работы подрядчика.

21 Июня 2017 12:00:01

Фото читателя The Phuket News.

Мэр Раваи Арун Солос подтвердил «Новостям Пхукета», что подрядчик изначально некачественно уложил асфальт и теперь дорожное покрытие нужно заменить.

О том, что на мосту прямо сейчас нет асфальта, редакции сообщил один из читателей, приславший в подтверждение своих слов сделанные на смартфон фотографии. В ответ на запрос «Новостей Пхукета» мэр Раваи пообещал, что ремонт будет закончен на следующей неделе.

«Из-за дождей вода проникла под дорожное покрытие, которое было уложено несоответствующим образом. Подрядчик несет полную ответственность за замену асфальта, которая обойдется в сумму около 100 тыс. бат. Работы будут закончены на следующей неделе, но я не могу сказать, в какой именно день», – рассказал Арун Солос.

Напомним, мост у озера рядом с пляжем Най-Харн обрушился в феврале этого года. К маю ремонтные работы были завершены, и движение по мосту снова открылось. Ремонт обошелся в 1,3 млн бат.