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Армия передала полиции подозреваемых в массовом убийстве в Краби

В конце прошлой неделе военные задержали, а сегодня передали полиции девятерых человек, которые, как полагают силовики, расстреляли деревенского старосту и членов его семьи в Краби.

Новости Пхукета

21 Июля 2017 17:11:42

Фото: Королевская полиция Таиланда / Bangkok Post
Фото: Королевская полиция Таиланда / Bangkok Post

Полиции были переданы предполагаемые организаторы массового убийства Сурикфат Баннопвонгсакун и его сожительница Банг Фатх, а также северо мужчин, непосредственно участвовавших в расстреле деревенского старосты Вораюта Сангланга и членов его семьи в ночь с 10 на 11 июля, сообщает Bangkok Post. Ворают и семеро его родственников погибли (включая трех детей), три человека были ранены.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, около 16:00 вторника, 10 июля, группа вооруженных мужчин в камуфляже захватила дом Ворраюта Сангланга и взяла в заложники его родственников. В 20:00 в дом вернулся сам староста Сангланг и тоже стал заложником, а около полуночи неизвестные открыли огонь по жертвам, после чего покинули место преступления.

В полиции полагают, что причиной произошедшего стал финансовый конфликт между Вораютом Санглангом и Банг Фатх, также в деле фигурировали некие документы на землю. По версии следствия, нападавшие планировали обставить все так, будто Сангланг сам расстрелял домочадцев, после чего покончил с собой.

Все подозреваемые были задержаны военными в субботу, 15 июля, и помещены под стражу на военной базе на семидневный срок в соответствии со статьей 44 временной конституции Таиланда.

Сегодня, 21 июля, они были переданы в руки полицейских, для чего в провинцию Краби приехал руководитель тайской полиции генерал Чактхип Чайджинда. После допроса полицейскими подозреваемых отправили в местную тюрьму, где они будут дождаться суда.

Список обвинений включает около десяти статей, включая заговор с целью убийства и непосредственно убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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The Phuket News
Армия передала полиции подозреваемых в массовом убийстве в Краби
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