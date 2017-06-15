The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Армия назвала фейком новость о пикапе со взрывчаткой в Ао-Нанге

Командир 25-го пехотного полка Санти Сакунтарак, заявил, что сообщение о направлявшемся на Пхукет пикапе со взрывчаткой не имеют под собой никаких оснований.

Новости Пхукета

15 Июня 2017 09:39:58

О том, что в провинции Краби был остановлен пикап со взрывчаткой, сообщило 13 июня издание Bankaonews.com (cм. здесь). Сайт написал, что в Ао-Нанге был задержан водитель автомобиля, перевозивший гранаты и компоненты для сборки взрывных устройств. На допросе, согласно сообщению издания, мужчина заявил, что «направлялся куда-то в Краби, Пханг-Нга, Пхукет».

Вся новость уложилась в пару предложений. При этом сайт Bankaonews.com сопроводил заметку тремя фотографиями. На одной из них были изображены военные, стоящие перед неким здание. На второй – разнообразные взрывчатые боеприпасы, включая ручные гранаты, выстрелы для подствольного гранатомета и противопехотные мины направленного поражения. Якобы все это было изъято у водителя пикапа, направлявшегося в популярные туристические провинции западного побережья. На третьем снимке был изображен пикап Isuzu.

«Это не настоящая [выдуманная] новость. Она пришла из провинции Краби, и связать с Пхукетом ее невозможно. Я уверен, что это даже и не реальное сообщение вовсе», – заявил полковник Сакунтарак, являющийся старшим армейским офицером на Пхукете.

На вопрос о том, почему он считает сообщение фейком, полковник заявил, что иллюстрирующий заметку снимок с солдатами ему известен.

«Солдаты на фото – военнослужащие из Краби, готовящиеся провести досмотр в одном из местных общежитий», – заявил командир 25-го пехотного полка.

«Это вообще не имеет никакого отношения к поиску каких-либо бомб. Я не знаю, откуда они взяли фотографии взрывчатых боеприпасов, но сайт просто смешал в публикации разные фото и некоторые детали», – заверил офицер.

Полковник Сакунтарак отметил, что его подчиненные также уже проверили фигурирующий в сообщении Bankaonews.com автомобиль и выяснили, что он не числится ни в розыске, ни в угоне.

«Я выясню, кто опубликовал эту заметку и узнаю, зачем они сделали это. О произошедшем я уже доложил своему командованию», – добавил полковник.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.