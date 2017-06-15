Армия назвала фейком новость о пикапе со взрывчаткой в Ао-Нанге

Командир 25-го пехотного полка Санти Сакунтарак, заявил, что сообщение о направлявшемся на Пхукет пикапе со взрывчаткой не имеют под собой никаких оснований.

15 Июня 2017 09:39:58

О том, что в провинции Краби был остановлен пикап со взрывчаткой, сообщило 13 июня издание Bankaonews.com (cм. здесь). Сайт написал, что в Ао-Нанге был задержан водитель автомобиля, перевозивший гранаты и компоненты для сборки взрывных устройств. На допросе, согласно сообщению издания, мужчина заявил, что «направлялся куда-то в Краби, Пханг-Нга, Пхукет».

Вся новость уложилась в пару предложений. При этом сайт Bankaonews.com сопроводил заметку тремя фотографиями. На одной из них были изображены военные, стоящие перед неким здание. На второй – разнообразные взрывчатые боеприпасы, включая ручные гранаты, выстрелы для подствольного гранатомета и противопехотные мины направленного поражения. Якобы все это было изъято у водителя пикапа, направлявшегося в популярные туристические провинции западного побережья. На третьем снимке был изображен пикап Isuzu.

«Это не настоящая [выдуманная] новость. Она пришла из провинции Краби, и связать с Пхукетом ее невозможно. Я уверен, что это даже и не реальное сообщение вовсе», – заявил полковник Сакунтарак, являющийся старшим армейским офицером на Пхукете.

На вопрос о том, почему он считает сообщение фейком, полковник заявил, что иллюстрирующий заметку снимок с солдатами ему известен.

«Солдаты на фото – военнослужащие из Краби, готовящиеся провести досмотр в одном из местных общежитий», – заявил командир 25-го пехотного полка.

«Это вообще не имеет никакого отношения к поиску каких-либо бомб. Я не знаю, откуда они взяли фотографии взрывчатых боеприпасов, но сайт просто смешал в публикации разные фото и некоторые детали», – заверил офицер.

Полковник Сакунтарак отметил, что его подчиненные также уже проверили фигурирующий в сообщении Bankaonews.com автомобиль и выяснили, что он не числится ни в розыске, ни в угоне.

«Я выясню, кто опубликовал эту заметку и узнаю, зачем они сделали это. О произошедшем я уже доложил своему командованию», – добавил полковник.