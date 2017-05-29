Architect & Engineering Exhibition 2017

Дата/Время начала: 12 Июля 2017 09:00:00 - 15 Июля 2017 18:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Добро пожаловать на лучшую инженерно-архитектурную выставку на Пхукете и во всех андаманских провинциях, с широчайшей экспозицией строительных материалов и инструментов, решений в области дизайна и декора, различной продукции и технологий. Architect & Engineering Exhibition 2017 - это отличная возможность представить рынку Пхукета и соседних провинций свои стройматериалы и декоративные изделия.

Место: Второй этаж гостиницы Royal Phuket City Hotel.

Больше информации на сайте www.pic-phuket.com и по эл. почте info@pic-phuket.com.

Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами выставки.