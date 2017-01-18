Angsana сменила старшего по кухне

Гостинично-курортный комплекс Angsana Laguna Phuket объявил о назначении Михаэля Кратца на должность исполнительного шеф-повара, который теперь будет отвечать за развитие всех четырех ресторанов Angsana.

18 Января 2017 11:03:50

Главный шеф-повар Angsana Laguna Phuket Михаэль Кратц.

Уроженец Германии, Михаэль Кратц в возрасте 17 лет перебрался в Австралию, чтобы начать карьеру в ресторанном бизнесе. На пике своей австралийской карьеры он занимал пост исполнительного шеф-повара и менеджера по питанию в Australian Leisure and Hospitality Group (ALH). Также в послужном списке шефа Михаэля значится работа на Disney Cruise Line. В 2005-2006 годах он был вторым на национальной премии «Шеф-повар года» в Западной Австралии.

Говоря о своем стиле менеджмента, господин Кратц выделяет такие черты, как гибкость и готовность предоставлять коллективу свободу для проявления инициативы. Его бывшие ученики Джоди Джентл и Роберт ду Кармо удостаивались престижных наград в Австралии как «Лучшие шефы-ученики».

Что касается гастрономических предпочтений, то шеф Михаэль страстно любит классическую французскую кухню, современную западную и тайскую.