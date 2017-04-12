Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда

Вплоть до конца апреля гостиница Angsana Laguna Phuket предлагает попробовать блюда северного Таиланда по специальному меню North to the South.

12 Апреля 2017 15:11:25

Каждый день с 18:00 до 23:00 су-шеф ресторана Baan Talay Ванни Каласри подает фирменные блюда северного Таиланда, включая лапшу с карри кхао-сой, колбаски в северном стиле сай уа, и практически не встречающуюся на пхукете чили-пасту нам прик онг с хрустящими шкварками из свиной шкурки.

«Мы постоянно приносим на кухню Baan Talay аутентичные блюда различных регионов Таиланда, чтобы гости могли познакомиться с уникальными вкусами страны», – объясняет суть концепции F&B-директор Angsana Мартин Шаумбург.

Заказать столик можно по электронной почте FBResrvation-LagunaPhuket@angsana.com или по телефону 076 35 85 00.