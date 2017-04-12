Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Вплоть до конца апреля гостиница Angsana Laguna Phuket предлагает попробовать блюда северного Таиланда по специальному меню North to the South.
Новости Пхукета
12 Апреля 2017 15:11:25
Каждый день с 18:00 до 23:00 су-шеф ресторана Baan Talay Ванни Каласри подает фирменные блюда северного Таиланда, включая лапшу с карри кхао-сой, колбаски в северном стиле сай уа, и практически не встречающуюся на пхукете чили-пасту нам прик онг с хрустящими шкварками из свиной шкурки.
«Мы постоянно приносим на кухню Baan Talay аутентичные блюда различных регионов Таиланда, чтобы гости могли познакомиться с уникальными вкусами страны», – объясняет суть концепции F&B-директор Angsana Мартин Шаумбург.
Заказать столик можно по электронной почте FBResrvation-LagunaPhuket@angsana.com или по телефону 076 35 85 00.