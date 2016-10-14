Ангела Меркель выразила соболезнования в связи со смертью Короля Таиланда

Канцлер Германии Ангела Меркель направила Наследному Принцу Таиланда Махе Вачиралонгкорну телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной Его Величества Пхумипона Адульядета.

14 Октября 2016 09:39:59

Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.

Ангела Меркель подчеркнула, что Его Величество «на протяжении 70 лет вершил судьбу страны и неутомимо работал во имя благополучия народа Таиланда».

«Пхумипон Адульядет модернизировал страну, укрепил ее на международной арене и уверенно управлял ею во время политических и экономических кризисов», – добавила канцлер, пожелав Наследному Принцу сил и крепости духа «в эти тяжелые часы».

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены.