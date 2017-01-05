Andaman Cruises на PIMEX: Особенный опыт

УЧАСТНИК PIMEX 2017: Генеральный менеджер компании Andaman Cruises Кристиан Швинд рассказывает о себе и своей компании.

7 Января 2017 15:04:51

Один из традиционных участников яхтенных шоу на Пхукете – компания Andaman Cruises, занимающаяся яхтенными чартерами. Перед началом PIMEX мы поговорили с генеральным менеджером Кристианом Швиндом о том, чем примечательна компания и Пхукет в целом.

Andaman Cruises – известный бренд с высокой репутацией в регионе. Расскажите побольше о компании.

Люди со всего мира приезжают на Пхукет, чтобы насладиться девственно чистыми водами его окрестностей, и во время сезона Andaman Cruises организует более 500 частных чартеров, преимущественно работая с обеспеченной клиентурой. Благодаря высокому качеству флота и превосходному персоналу на борту, наши услуги высоко ценят мировые звезды, такие как Бейонсе и Джей-Зи, Криштиану Роналду, Хайди Клум. Также мы проводим корпоративные мероприятия для таких клиентов как BMW, Medtronic и Panasonic. Мы пионеры люксовых чартеров и давно сотрудничаем со многими премиальными отелями и виллами.

Расскажите немного о себе. Что вас привело на Пхукет?

Я родился и вырос в Германии, некоторое время я работал стершим менеджером по маркетингу и PR в российском «Газпроме», а с Пхукетом познакомился во время отпуска в 2008 году. Я по-настоящему наслаждался здешним сочетанием культуры, красоты природы, гастрономии и гостеприимства. Кроме того, Пхукет – прекрасный хаб для путешествий по Юго-Восточной Азии. В 2013 году я возглавил Andaman Cruises.

Что делает Таиланд столь особенным на ваш взгляд?

Андаманское море и его национальные парки славятся как одна из самых красивых круизных акваторий в мире с поразительными скалами, белоснежными пляжами и кристальной водой. Здесь можно посетить действительно уникальные места и уголки нетронутой природы, а чартер с Andaman Cruises – самый эксклюзивный и персонализированный способ сделать это.

Какие яхты вы предлагаете?

Наш флот состоит из десяти лодок и включает такие яхты, на которых ты чувствуешь себя, словно на вилле посреди моря. Там есть все: роскошь, комфорт, приватность и исключительный уровень сервиса. Настоящим шедевром я могу назвать 135-футовую Ocean Emerald. На этой трехпалубной супер-яхте могут с комфортом разместиться 50 гостей, если речь идет о дневном круизе, и 12 человек при круизе с ночевкой. На ней можно расслабиться в джакузи на верхней палубе или просто потягивать коктейль на шезлонге.

Почему клиенты должны выбирать именно вас?

Потому что яхтинг – это не только лодка, но также ландшафт и уникальность опыта, а Пхукет может похвастаться одним из живописнейших морских пейзажей в мире. В акватории Андаманского моря природа крайне разнообразна, а выбор занятий очень широк: каякинг, дайвинг, плавание с маской... К северо-востоку от Пхукета раскинулся залив Пханг-Нга с сотней холмистых островов и вертикальных известняковых скал. Если же пересесть на каяк, то можно побывать в деревне морских цыган, в мангровых зарослях и пещерах. Также очаровательна группа островов к югу от Пхи-Пхи с прекрасными лагунами в обрамлении каменных стен, идиллическими пляжами и возвышающимися из воды скалами. Это место – среди самых известных в мире.

Подробнее читайте на сайте www.andaman-cruises.com.





*Материал был изначально опубликован в специализированном яхтенном журнале Set Sail, бесплатно распространяющемся на PIMEX. Компания Class Act Media и «Новости Пхукета» являются информационными спонсорами шоу. Подробнее о выставке – на сайте www.phuketboatshow.com.