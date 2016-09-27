Amatara нашла партнеров по медицинскому туризму

Amatara Wellness Resort, Bangkok Hospital и Bangkok Airways запускают совместный проект по медицинскому туризму.

27 Сентября 2016 11:15:46

Праттана Пуннакитикасем (третья слева), Конгкиат Кеспечара (вторая слева и Омчира Канонгчайот (пятая слева) на церемонии подписания соглашения в Amatara Wellness Resort Phuket.

Гостинично-курортный комплекс Amatara Wellness Resort подписал соглашения о взаимопонимании с больницей Bangkok Hospital Phuket и авиакомпанией Bangkok Airways. Гостиница намерена предложить гостям интегрированную программу медицинского туризма, рассчитанную на лиц старшей возрастной группы. Об этом заявила управляющий директор Amatara A Destination Spa доктор Праттана Пуннакитикасем. По ее словам, в центре программы – борьба со старением, неврология и общее оздоровление.

«Программа будет осуществляться по самым высоким стандартам и включать различные аспекты: проверка головного мозга по мировым стандартам, консультирование по вопросам здоровья, планирование питания после медицинских процедур, релаксационная терапия, превентивные образовательные программы в области здравоохранения, программы по здоровому образу жизни», – перечисляет доктор Пуннакитикасем.

«Также планируется совместная работа над программами по предотвращению неврологических заболеваний и программа по улучшению глубокого сна, но это проект на будущее», – добавляет она.

Что касается партнерства с Bangkok Airways, то здесь речь идет о бонусах и скидках для туристов, летящих на Пхукет, чтобы посетить Amatara.

Напомним, что Министерство туризма Таиланда официально поддерживает развитие нишевого туризма, включая медицинский. В частности, год назад министр Кобкарн Ваттанаврангкун заявляла о намерении активно продвигать подобные услуги на русском рынке (подробнее читайте здесь). В частности, по ее словам, в России уже тогда рекламировались комплексные программы Medical Wellness и Anti-Ageing.