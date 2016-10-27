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Amari снова cтала лучшим пляжным отелем ЮВА на TTG Travel Awards 2016

Гостиничный комплекс Amari Phuket второй раз подрядудостоился звания лучшего пляжного отеля в Юго-Восточной Азии на 27-й ежегодной премии TTG Travel Awards 2016.

27 Октября 2016 15:04:55

Майкл Чоу (издатель TTG Travel Trade Publishing), Кобкарн Ваттанаврангкун (министр туризма и спорта Таиланда) и Пьер-Андре Пеллетье (вице-президент и региональный менеджер ONYX Hospitality Group по Южному Таиланду).
Майкл Чоу (издатель TTG Travel Trade Publishing), Кобкарн Ваттанаврангкун (министр туризма и спорта Таиланда) и Пьер-Андре Пеллетье (вице-президент и региональный менеджер ONYX Hospitality Group по Южному Таиланду).

Награду на церемонии награждения лауреатов премии принял Пьер-Андре Пеллетье, вице-президент и региональный менеджер ONYX Hospitality Group по Южному Таиланду.

«Впервые мы получили награду в прошлом году, и для нас это одновременно стало и сюрпризом, и самым главным поводом для гордости, которую разделил весь коллектив. Получить награду второй раз подряд – это за пределами мечтаний», – заявил господин Пеллетье, добавив, что для коллектива новая премия станет мотивацией «чтобы работать еще усерднее и, возможно, получить премию и в следующем году».

«То уважение со стороны коллег и конкурентов, выражением которого является эта награда, это настоящая честь для Amari Phuket и ONYX Hospitality Group», – отметил вице-президент ONYX.

TTG Travel Awards – ежегодная премия в области туризма, вручаемая международным медиа-холдингом TTG. Победителей премии выбирают читатели изданий TTG: ведущие мировые профессионалы индустрии туризм, гостеприимства, транспорта и т.д.

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