Amari снова cтала лучшим пляжным отелем ЮВА на TTG Travel Awards 2016
Гостиничный комплекс Amari Phuket второй раз подрядудостоился звания лучшего пляжного отеля в Юго-Восточной Азии на 27-й ежегодной премии TTG Travel Awards 2016.
27 Октября 2016 15:04:55
Награду на церемонии награждения лауреатов премии принял Пьер-Андре Пеллетье, вице-президент и региональный менеджер ONYX Hospitality Group по Южному Таиланду.
«Впервые мы получили награду в прошлом году, и для нас это одновременно стало и сюрпризом, и самым главным поводом для гордости, которую разделил весь коллектив. Получить награду второй раз подряд – это за пределами мечтаний», – заявил господин Пеллетье, добавив, что для коллектива новая премия станет мотивацией «чтобы работать еще усерднее и, возможно, получить премию и в следующем году».
«То уважение со стороны коллег и конкурентов, выражением которого является эта награда, это настоящая честь для Amari Phuket и ONYX Hospitality Group», – отметил вице-президент ONYX.
TTG Travel Awards – ежегодная премия в области туризма, вручаемая международным медиа-холдингом TTG. Победителей премии выбирают читатели изданий TTG: ведущие мировые профессионалы индустрии туризм, гостеприимства, транспорта и т.д.