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Akarin назначила GM по двум провинциям

AKARYN Hotel Group (AHG) объявила о назначении Даниэла Штайнеке на должность генерального менеджера по андаманскому кластеру.

Новости Пхукета

5 Марта 2017 08:45:16

Господин Штайнеке будет отвечать за два пляжных проекта группы в провинциях Пхукет и Пханг-Нга – Aleenta Phuket Resort & Spa и akyra Beach Club Phuket.

«Пхукет – сформировавшееся туристическое направление, и конкуренция здесь высока. Поэтому мы стремились найти опытного генерального менеджера, который бы создал синергию наших активов в провинциях Пхукет и Пханга и вывел их на новый уровень», – заявила основатель и управляющий директор AHG Анчалика Китканакорн.

За плечами Даниэла Штайнеке – четверть века работы в отельном менеджменте, причем не только в Азии и Европе, но также и в России, где он управлял отелями Holiday Inn и InterContinental. Профильное образование господин Штайнеке получил в родной Швейцарии (Hotel Management School Lausanne EHL), а затем окончил курс Executive MBA во Франции (Reims Management School).

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