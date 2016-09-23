AirAsia запустит ежедневные рейсы с Пхукета в Сием-Реап

С ноября лоукостер начнет осуществлять ежедневные прямые рейсы с Пхукета в камбоджийский Сием-Реап.

23 Сентября 2016 12:39:27

В рамках промо-акции цены на билеты в Сием-Реап начинаются с 1490 бат. Фото: AirAsia

Как и Пхукет, камбоджийский Сием-Реап является популярным туристическим направлением, и именно на это делает ставку Air Asia. Кроме того, наличие прямого рейса должно способствовать региональной интеграции в рамках АСЕАН.

«Новый маршрут позволит всем на Пхукете посетить Сием-Реап, входящий в список городов всемирного культурного наследия; увидеть захватывающий дух Ангкор-Ват и не менее впечатляющий Байон; плюс насладиться уникальной ночной жизнью Сием-Реапа», – говорит гендиректор Thai AirAsia Тассапон Битлевелд.

В рамках промо-акции цены на билеты в Сием-Реап начинаются с 1490 бат с человека. Приобрести промо-билет можно вплоть до 2 октября, а путешествие совершить в срок с 7 ноября этого года до 28 октября следующего.

Напомним, ранее в этом году глава AirAsia Тони Фернандес заявил о планах начать полеты в Россию, но каких-либо сроков реализации проекта бизнесмен не назвал (подробнее читайте здесь).

Последним расширение маршрутной сети AirAsia с Пхукета стал запуск рейсов с острова в китайский Ухань.