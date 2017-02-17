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AirAsia запускает рейс Пхукет-Паттайя (У-Тапао)

Также бюджетный авиаперевозчик начнет летать из У-Тапао в провинцию Убон-Ратчатхани на северо-востоке Таиланда.

Новости Пхукета

17 Февраля 2017 09:25:40

Фото: Thai AirAsia
Фото: Thai AirAsia

Бюджетный авиаперевозчик Thai AirAsia запускает два новых регулярных рейса из аэропорта У-Тапао, находящегося в 40 км к югу от Паттайи. С 30 марта лоукостер будет ежедневно летать из Паттайи на Пхукет и в провинцию Убон-Ратчатхани.

Рейс FD 1100 Паттайя-Пхукет будет отправляться в 10:55 утра, посадка на Пхукете – в 12:15. Обратный рейс FD 1101 будет вылетать в 12:50, посадка в аэропорту У-Тапао – в 14:10. В рамках промо-акции, действующей до 26 февраля, тариф составляет 790 бат. Воспользоваться купленным в этот срок билетом можно до 6 февраля следующего года.

Рейс FD 1140 из Паттайи в Убон-Ратчатхани будет вылетать в 14:40, посадка – в 15:50. Обратный рейс FD 1141 будет вылетать из аэропорта Убон-Ратчатхани в 16:35, посадка в У-Тапао – в 17:45. Тариф по промо-акции – 490 бат.

В пресс-релизе Thai AirAsia отмечается, что одна из целей открытия новых маршрутов – поддержать кампанию Туристического управления Таиланда (ТАТ) по стимулированию внутреннего туризма.

Аэропорт У-Тапао находится в провинции Районг, но власти Таиланда активно развивают его именно в качестве воздушных ворот Паттайи. Авиакомпания Thai AirAsia также позиционирует новые рейсы как полеты в Паттайю.

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