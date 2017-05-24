AirAsia делает ставку на бортовое питание

Бюджетный авиаперевозчик намерен вдохнуть новую жизнь в программу Santan – бортовое питание ресторанного уровня по доступным ценам.

24 Мая 2017 16:11:46

Фото: Bangkok Post

В течение 16 лет основными приоритетами AirAsia были сохранение низких цен и расширение маршрутной сети. Успех на этих двух фронтах сделал компанию ведущим локостером Азии, и в 2015 году компания решила пойти дальше, запустив проект Santan – питание ресторанного уровня на борту самолета. AirAsia ставила своей целью изменить представление о самолетной еде как о невкусной, сейчас же перевозчик намерен всерьез заняться развитием программы, пишет Bangkok Post.

В понедельник, 22 мая, в штаб-квартире AirAsia рядом с аэропортом KLIA 2, где она базируется, прошло гастрономическое мероприятие Santan Food Festival, призванное продемонстрировать партнерам и клиентам, что к бортовому питанию компания теперь относится серьезно. Собравшуюся публику, зачастую весьма высокого уровня, действительно угощали бортовым питанием.

Выступая перед гостями, глава AirAsia Тони Фернандес выразил уверенность, что и на высоте в 10 км можно подавать еду ресторанного вкуса с соблюдением всех норм гигиены и по приемлемой цене. А заодно и заработать на этом.

Тони Фернандес заявил, что цель авиакомпании – удвоить текущие показатели и добиться того, чтобы два из трех пассажиров что-либо покупали в полете. При этом глава Air Asia признал, что действительно цель амбициозна.

В прошлом году доходы AirAsia от продажи еды и напитков на борту составили 87 млн ринггит (около 696 млн бат), что соответствует 7% от всех сопутствующих доходов перевозчика, куда входят также сборы за перевозку багажа и беспошлинная торговля.

Сейчас в самолетах лоукостера –включая его национальные подразделения, такие как Thai AirAsia, Air Asia Japan и т.д. – ежедневно продается 200-300 порций готовой еды. В меню около 15-20 главных блюд, преимущественной азиатской классики плюс свои собственные эксклюзивы на отдельных маршрутах (всего около 90 позиций в целом). Цены сложно назвать слишком высокими или слишком низкими К примеру, комплексный обед с рисом, пад крапао и кока-колой предлагается за 190 бат, а в рамках промо-акций ценник может быть и вдвое ниже.

По словам Тони Фернандеса, цель компании – повторить в небе тот уровень ресторанного обслуживания, который доступен на земле.

«Мы сможем создать первый ресторанный бренд в небе с вкусной и доступной едой», – убежден господин Фернандес. По его словам, компания намерена расширить меню. На рассмотрении сейчас находятся 50 новых блюд, хотя руководство AirAsia еще не решила, как часто это меню нужно обновлять. Сам Тони Фернандес полагает, что оно не должно быть слишком сложным.

«Когда вы идете в McDonald's, вы обычно заранее знаете, что будете есть, и открывать меню вам не нужно», – провел аналогию Тони Фернандес.

Пока что из нововведений гарантировано лишь одно – настоящий кофе на всех рейсах перевозчика. Thai Air Asia его уже подает, но бестселлером по-прежнему остается растворимый напиток «три в одном».

«Я читал в блогах, что кофе на борту скверный. А затем увидел, какие суммы зарабатывают на премиальном кофе кофейни в аэропортах», – объяснил господин Фернандес.

Разумеется, журналисты не могли не задать главе AirAsia вопрос о том, не являются ли озвученный планы отступлением компании от принципов лоукоста и сближением с авиакомпаниями полного формата. Тони Фернандес предсказуемо ответил, что это не так.