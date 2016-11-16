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Аэропорт запустил обещанные шаттлы

Прямого доступа от одного терминала к другому нет. Пассажир, перепутавший терминалы, должен либо воспользоваться шаттлом, либо выехать назад на шоссе и заехать через другой вход.

Новости Пхукета

16 Ноября 2016 16:07:27

Схема расположения остановок автобусов-шаттлов в аэропорту.
Схема расположения остановок автобусов-шаттлов в аэропорту.

Аэропорт Пхукета опубликовал схему для пассажиров на время реконструкции старого терминала.

На схеме указаны маршруты для автомобилей, прибывающего в международный и внутренний терминалы, а также остановки бесплатных автобусов-шаттлов, курсирующих между старым и новым терминалами. При этом прямого доступа от одного терминала к другому, судя по схеме, нет. Пассажир, перепутавший терминалы, должен либо воспользоваться шаттлом, либо выехать назад на шоссе и заехать через другой вход.

Автобусы подбирают пассажиров у входов 3 и 5 в международный терминал (третий и первый этажи соответственно) и доставляют к терминалу внутренних рейсов. Минивэны же курсируют между парковкой нового терминала и старым терминалом.

На схеме отдельно указано, что пассажиры внутренних рейсов могут оставить свой транспорт на пятом этаже новой парковки и оттуда добраться в старый терминал шаттлом. При этом в аэропорту напоминают о том, что приезжать на рейсы лучше заранее.

Подробнее о новой реконструкции в Phuket International Airport читайте здесь.

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