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Аэропорт запретил фотографировать садящиеся самолеты у самой ВПП

Руководство аэропорта разместило предупреждающие знаки и громкоговорители в районе окончания взлетно-посадочной полосы на пляже Май-Кхао.

Юттават Лекмак

15 Декабря 2016 10:16:43

Аэропорт Пхукета закрыл доступ гражданским лицам в зону, прилегающую к конечной точке взлетно-посадочной полосы. Поскольку ВПП пхукетского аэропорта заканчивается практически на пляже, это место было крайне популярно у туристов, желающих сделать фотографию садящегося самолета.

Стремясь сделать хороший кадр, отдыхающие зачастую подходили к самому ограждению аэропорта. Теперь же там установлены предупреждающие знаки и громкоговорители. Сфотографировать садящийся самолет можно только с некоторой дистанции, которую руководство аэропорта сочло достаточно безопасной.

«Мы беспокоимся о безопасности местных жителей и туристов, отдыхающих на Май-Кхао, поэтому установили громкоговорители в четырех точках вдоль забора, ограждающего аэропорт, чтобы люди знали о потенциальной опасности», – пояснила директор Phuket International Airport Монруди Геттупхан.

«Также мы попросили главу округа Таланг помочь в распространении среди граждан информации о том, что зона в районе ВПП закрыта для доступа», – отметила госпожа Геттупхан.

«Иногда самолеты пролетают так низко и близко к ограде, что риск становится очень высок», – добавила она.

«Люди могут отдыхать на пляже, как и раньше, но не должны заходить в закрытую зону для того, чтобы снять фото или видео», – повторила она.

Также в этом районе, напомнила госпожа Геттупхан, запрещено использование квадрокоптеров и летающих радиоуправляемых дронов.

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