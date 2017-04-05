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Аэропорт прекратил сканирование багажа на входе в новый терминал

Аэропорт Пхукета отказался от рентгеновского сканирования багажа пассажиров на входе в терминал международных рейсов, заявила директор Phuket International Airport Монруди Геттупхан.

Новости Пхукета

5 Апреля 2017 14:07:43

1 апреля в комплексе заработала новая система проверки сумок и чемоданов, запуск которой позволил решить проблему очередей на входе в международный терминал. Сейчас пассажиры могут войти внутрь здания без рентгеновского сканирования вещей, затем зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, а их вещи будут просканированы во время движения от стойки регистрации к самолету по автоматизированной ленте.

Монруди Геттупхан отметила, что если багаж кого-либо из пассажиров покажется подозрительным, чемодан будет снят с ленты, в его владельца проинформируют о том, что к его вещам у службы безопасности возникли вопросы. В официальном заявлении аэропорту утверждается, что новая система «соответствует международным стандартам».

Госпожа Геттупхан пока не прокомментировала, как отказ от сканирования багажа на входе скажется на безопасности людей, находящихся внутри терминала международных рейсов. В момент подготовки статьи в печать директор аэропорта была недоступна для комментариев, а другие сотрудники комплекса, с которыми связались журналисты, заявили, что не уполномочены общаться с прессой.

Напомним, с проблемой очередей на входе в международный терминал Phuket International Airport столкнулся сразу же, как только новое здание было открыто. Своего пика очереди достигли в новогодний период, когда пассажиропоток через аэропорт был особенно высок. Ситуация привлекла внимание министра транспорта Аркхома Термпиттаяпайсита, который прибыл из Бангкока для проведения инспекции, а затем потребовал в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией.

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