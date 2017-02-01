Аэропорт Пхукета вспомнил про терминал Х

Чтобы снизить нагрузку на международный терминал, аэропорт Пхукета начал проводить регистрацию на часть рейсов в терминале Х.

1 Февраля 2017 12:11:06

Так называемый терминал Х был открыт в начале 2014 года для обслуживания пассажиров чартерных рейсов преимущественно китайских и российских туроператоров. Затем туда перенесли регистрацию на рейсы ряда других перевозчиков, а сейчас руководство аэропорта решило воспользоваться им, чтобы снизить нагрузку на новый международный терминал, который не справляется с пассажиропотоком в пиковые моменты.

«Сейчас мы используем терминал Х как дополнительную зону регистрации на чартерные рейсы в течение китайского Нового года», – заявила директор аэропорта Монруди Геттупхан.

Впрочем, регистрируют в терминале Х не только на рейсы в Китай и Гонконг. К примеру, пассажиры рейса ZF7732 Пхукет-Москва авиакомпании Azur Air, вылетевшего с Пхукете в 13:45 вторника, 31 января, проходили регистрацию именно там.

«После регистрации в терминале Х пассажиры и их багаж были автобусом доставлены в международный терминал. Мы продолжим эту практику в течение еще некоторого времени, поскольку в феврале ожидается значительное число туристов из Китая», – отметила Монруди Геттупхан.

Напомним, 22 января министр транспорта Таиланда генерал-лейтенант Аркхом Термпиттаяпайсит проинспектировал работу международного аэропорта Пхукета и распорядился срочно принять меры для решения проблемы очередей в терминале международных рейсов. Одновременно министр отдал распоряжение закончить реконструкцию терминала внутренних авиалиний до конца года. Подробнее читайте здесь.