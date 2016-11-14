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Аэропорт Пхукета уточнил схему движения транспорта

Госкорпорация Airports of Thailand (AoT) опубликовала схему движения транспорта в аэропорту Пхукета на время реконструкции старого терминала.

Таньялак Сакут

14 Ноября 2016 09:10:29

В беседе с «Новостями Пхукета» представитель аэропорта заявил, что наличие официальной схемы должно облегчить пассажирам навигацию по территории комплекса. На схеме указаны маршруты для транспорта, прибывающего в международный и внутренний терминалы, а также остановки бесплатных автобусов-шаттлов, курсируующих между старым и новым терминалами. При этом прямого доступа от одного терминала к другому, судя по схеме, нет.

«В дополнение к карте мы также выделили сотрудников, которые на месте будут помогать пассажирам ориентироваться в аэропорту», – добавил представитель Phuket International Airport, попросивший не указывать своего имени в газете.

Напомним, что бесплатные шаттлы начали курсировать между терминалами на прошлой неделе. По словам сотрудников аэропорта, автобусы и минивэны отправляются каждые пять минут. Добраться из одного терминала в другой можно либо на шаттле, либо по главной дороге (для этого придется выехать с территории комплекса и заехать через другие ворота).

Подробнее о новой реконструкции в Phuket International Airport читайте здесь.

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