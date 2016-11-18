Аэропорт Пхукета ответил на вопрос о рейсах с пересадкой

Представитель Phuket International Airport пояснила, что регистрация на международные рейсы с пересадкой в Бангкоке производится в новом терминале, если вылет из Бангкока должен состояться в течение 24 часов.

18 Ноября 2016 14:10:05

Обратиться на стойку информации по прибытию в аэропорт – лучший совет, который сейчас можно дать путешественнику, вылетающему из аэропорта Пхукета.

«Поясню, если у вас внутренний рейс до бангкокского Suvarnabhumi Airport, а оттуда вы в течение суток вылетаете международным рейсом, то вам нужно в новый терминал», – заявила представитель Phuket International Airport Титхинун Писсду (см. примечание в конце материала).

В качестве примера госпожа Писсду привела рейсы, пассажиры которых сперва летят с Пхукета в Бангкок на самолетах THAI Airways (TG) и Bangkok Airways, а уже оттуда – за границу рейсами других авиакомпаний.

В частности, подобный рейс есть до Москвы. Перевозку с Пхукета в Бангкок осуществляет Bangkok Airways, а из Бангкока в Москву – «Аэрофлот». Регистрация на этот и похожие рейсы проводится один раз (в международном терминале аэропорта Пхукета).

«Если вы сомневаетесь, в каком терминале вам проходить регистрацию, пожалуйста, обратитесь к сотрудникам за стойкой информации или к представителю авиакомпании. Также будет хорошо, если вы приедете в аэропорт как минимум за два часа до времени регистрации», – добавила она.

*Представитель аэропорта не проводила различий между стыковочными рейсами и рейсами с пересадкой, поэтому обратиться на стойку информации по прибытию в аэропорт – это действительно лучший совет.