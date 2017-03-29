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Аэропорт Пхукета обслужил в январе-феврале 3,13 млн пассажиров

Пассажиропоток через аэропорт Пхукета в начале 2017 года оказался на 9,1% выше, чем за аналогичный период 2016 года.

Новости Пхукета

29 Марта 2017 12:05:31

Туристы в аэропорту Пхукета. Фото: Таньялак Сакут
Туристы в аэропорту Пхукета. Фото: Таньялак Сакут

Госпокорпорация Airports of Thailand (AoT), управляющая шестью главными аэропортами страны, отчиталась о росте пассажиропотока в январе-феврале 2017 года. Все шесть аэропортов показали рост как внутреннего, так и международного трафика. При этом пассажиропоток через небольшие региональные аэропорты вырос более значительно, чем через крупные комплексы Бангкока, Пхукета и Чианг-Мая, сообщает Bangkok Post.

В общей сложности за два месяца аэропорты АоТ обслужили 23,3 млн человек, что на 7,7% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Количество принятых и отправленных рейсов выросло на 5,7% и составило 139,89 тыс.

Пассажиропоток на внутренних рейсах рос более активно, чем на международных – 11,6% (10,3 млн человек) против 4,8% (13, млн человек).

Самым загруженным аэропортом страны остается столичный Suvarnabhumi, обслуживший за январь-февраль 10,8 млн пассажиров (рост на 6% год к году), при этом реальная загрузка комплекса уже на 25% превышает плановую.

Старейший аэропорт Таиланда Don Mueang обслужил 6,3 млн пассажиров, что на 7,2% выше прошлогоднего показателя. Трафик через аэропорт Пхукета составил 3,13 млн человек (рост на 9,1% год к году). Схожие темпы роста (9,8%) показал аэропорт Чианг-Мая, но пассажиропоток через него значительно меньше – всего 1,9 млн человек).

Аэропорт в городе Хат-Яй за два месяца обслужил 714,18 тыс. пассажиров (рост на 20,1%), аэропорт Чианг-Рая – 442,28 тыс. (рост на 22,8%).

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