Аэропорт Пхукета не догнал пассажиропоток

Открытие нового терминала Phuket International Airport подняло пропускную способность комплекса до 12,5 млн пассажиров в год, однако реальный пассажиропоток достиг этой цифры еще в 2015 году.

19 Сентября 2016 12:03:43

В пятницу, 16 сентября, в аэропорту Пхукета был официально открыт новый терминал, который в перспективе должен принять все международные рейсы. Расширение Phuket International Airport обошлось в 5,67 млрд бат, а пропускная способность выросла двое – до 12,5 млн пассажиров в год. Однако это позволило лишь приблизить мощность к реальному пассажиропотоку, но не создать запас прочности на будущее.

Планку в 12,5 млн человек аэропорт взял еще в 2015 году. Тогда же был предложен план нового расширения, которое должно было бы к 2018 году поднять мощности до 18 млн человек, но о реализации этого проекта ничего не известно.

Площадь нового здания Phuket International Airport превышает 73 тыс. кв. м., из которых 5,9 тыс. кв. м. приходится на зал прилета. В зоне иммиграционного контроля оборудовано 19 стоек на 38 сотрудников, сразу за ними находится зона выдача багажа с пятью стойками 380-метровой лентой карусели.

Зал вылета имеет площадь 4,28 тыс. кв. м. Для пассажиров оборудованы 96 стоек регистрации, 17 стоек иммиграционного контроля (на 34 сотрудника), 11 современных рентгеновских сканеров.

Подготовка к открытию нового терминала продолжалась несколько месяцев (первый пробный рейс был принят еще в феврале), но накладок сразу после запуска избежать не удалось. Так в первые сутки после его открытия пассажиры жаловались на слишком большие очереди на паспортном контроле и задержки рейсов. Впрочем, судя по странице аэропорта в Facebook, сейчас жалоб уже нет [позже выянилось, что это не так; по состоянию на 21 сентября проблемы решены не были – прим. ред.].

В перспективе в новый терминал должны быть переведены все международные рейсы, а старое здание – после ремонта – будет обслуживать все внутренние. Каких-либо сроков по реализации этого проекта руководство аэропорта не указывает.

Напомним, в январе-июле этого года Phuket International Airport обслужил 8,94 млн человек, что на 19,7% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Если аналогичные темпы рост сохранятся, то за весь 2016 год аэропорт должен обслужить более 15 млн человек.