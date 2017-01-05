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Аэропорт Пхукета извинился за новогодний коллапс

Международный аэропорт Пхукета не справился с возросшим пассажиропотоком в новогодние праздники.

Таньялак Сакут

5 Января 2017 15:46:51

Пассажиров, вылетающих международными рейсами, встретили внушительные очереди на входе в терминал, поскольку служба безопасности не успевала проводить досмотр. Ждать своей очереди отдыхающим приходилось прямо на улице.

«Я приношу извинения за доставленные неудобства в аэропорту Пхукета», – заявила директор комплекса Монруди Геттупхан.

По словам госпожи Геттупхан главной причиной задержек стали сканеры на входе в терминал. При этом модернизация системы безопасности продлится в течение всего высокого сезона, включая китайский Новый год и Сонгкран, когда пассажиропоток также будет традиционно велик.

«В течение ближайших пяти-шести месяцев нам придется продолжить пользоваться имеющимися сканерами, пока модернизация системы безопасности не будет полностью завершена», – отметила Монруди Геттупхан.

«Как я уже говорила ранее, я настоятельно рекомендую туристам прибывать в аэропорт по меньшей мере за два часа до указанного времени вылета», – добавила она.

В терминале внутренних авиалиний тем временем продолжается реконструкция, которая также создает неудобства для пассажиров. Работы же там завершатся только в 2018 году.

«Мы разместили персонал, для того, чтобы направлять пассажиров и помогать им. Если же кто-то прибыл на международный рейс слишком рано, то в аэропорту есть зона с магазинами», – отметила Монруди Геттупхан.

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