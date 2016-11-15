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«Аэрофлот» потребует компенсацию за поврежденный в аэропорту Пхукета самолет

Вечером 14 ноября на Пхукете наземный персонал повредил трапом самолет «Аэрофлота», что привело к отстранению борта от полетов и отмене рейса SU275 Пхукет-Москва.

Новости Пхукета

15 Ноября 2016 10:50:42

Рейс Пхукет-Москва 14 ноября был отменен из-за неисправности самолета. Фото: yuyang2.0 / Flickr
Рейс Пхукет-Москва 14 ноября был отменен из-за неисправности самолета. Фото: yuyang2.0 / Flickr

Как выяснил «Интерфакс» в офисе «Аэрофлота», пассажиры были сняты с борта и размещены в гостинице на Пхукете. Из Таиланда их вывезут ближайшими рейсами 15 и 16 ноября. Некоторые полетят в Россию напрямую, а другие – через Бангкок (по выбору самих пассажиров). В случае транзита «Аэрофлот» оплатит все соответствующие транспортные расходы.

В российской авиакомпании утверждают, что самолет был поврежден сотрудниками «хэндлинговой компании Thai Airways», и обещают потребовать компенсацию.

«Аэрофлот в обязательном порядке выставит претензию Thai Airways и будет требовать компенсацию», – приводит «Интерфакс» слова представителя российской авиакомпании.

«Пассажиры обеспечены всем необходимым в соответствии со стандартами обслуживания авиакомпании и федеральными авиационными правилами», – заверяет пресс-служба «Аэрофлота».

Рейс SU275 является регулярным и выполняется ежедневно с вылетом с Пхукета в районе полудня. Пассажиров перевозят лайнеры Boeing 777.

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