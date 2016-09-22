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Аэробус THAI Airways cоскользнул с полосы в аэропорту Пхукета

На борту лайнера находились 138 пассажиров и 14 членов экипажа. Никто не пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Сентября 2016 11:13:31

Новый Airbus A350 авиакомпании THAI Airways соскользнул с полосы во время посадки в аэропорту Пхукета. На борту самолета, выполнявшего рейс TG 221 из Бангкока, находились 138 пассажиров и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Инцидент произошел в 19:35 вечера среды, 21 сентября. После касания полосы левое шасси кратковременно соскользнуло с нее и получило незначительные повреждения, однако пилот удержал управление и благополучно остановил лайнер. Судя по фотографиям с места событий, повреждена была лишь покрышка колеса.

В настоящий момент официальные лица проводят расследование причин инцидента. По предварительной версии самолет мог соскользнуть с полосы из-за порыва ветра на низкой высоте.

«Происшествие было незначительным. После посадки наши сотрудники проверили самолет и временно закрыли полосу, пока не убедились, что она безопасна», – заявила директор аэропорта Монруди Геттупхан.

«Мы обнаружили застрявший в покрышке осколок стекла. Повреждены были четыре трека покрышки и три лампы на взлетно-посадочной полосе. За время, пока ВПП была закрыта, сотрудники аэропорта все убрали. Полоса была открыта снова в 22:20», – добавила она.

«Пострадавший Airbus A350 останется в аэропорту по меньшей мере на 12 часов для тщательной проверки безопасности. Все пассажиры и члены экипажа в порядке, травм не было. Причина происшествия выясняется», – заявила Монруди Геттупхан.

Авиакомпания THAI Airways International уже выпустила сообщение, в котором рассказала, что вместо попавшего в аварию самолета обратный рейс совершил другой Airbus. В компании также заявили, что ведется расследование инцидента.

Напомним, что первый самолет Airbus A350 XWB (в варианте А350-900) компания получила лишь месяц назад и модель даже не указана в списке аэробусов THAI на сайте компании. Всего перевозчик ждет 12 таких лайнеров.

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