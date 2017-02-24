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Администрация Пхукета озвучила программу фестиваля Героинь

Ежегодный фестиваль в память о победе над бирманской армией в 1785 году пройдет 4-18 марта.

Новости Пхукета

24 Февраля 2017 09:48:01

Фрагмент исторической постановки в Phuket Historical Park. Фото: Архив The Phuket News
Фрагмент исторической постановки в Phuket Historical Park. Фото: Архив The Phuket News

В рамках фестиваля, официально именуемого Thao Thepkassatri and Thao Srisoonthon Festival, пройдет серия спортивных соревнований и памятных церемоний, а также семинар по истории Пхукета, театрализованное историческое шоу и ярмарка.

«Целью этого фестиваля, который проходит каждый год, является отдать дань памяти Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунторн, чтобы молодое поколение выразило свою благодарность и уважение двум Героиням и всем тем, кто отдал свои жизни за землю, где мы сейчас живем», – заявил вице-губернатор Пхукета Снитх Сривихок.

«Мы хотим, чтобы местные жители присоединились к фестивалю. Хотя сам я в этом году не буду участвовать в исторической постановке», – добавил он.

Основные события в рамках фестиваля:

  • 4 марта. Религиозная церемония в храме Wat Thepwanaram.
  • 5 марта. Мини-марафон по историческому маршруту в Phuket Historical Park (см. карту).
  • 12 марта. Церемония поклонения предкам и воинам Таланга в храме Wat Muang Komaraphat (начало в 9:00 утра).
  • 13 марта. Возложение венков к памятнику Героиням (начало в 9:09 утра).
  • 13-15 марта. Ежевечернее шоу и театрализованная историческая постановка в Phuket Historical Park (с 18:30 до 23:00), а также ярмарка (с 17:00 до 00:00).

– Бенъяда Сунгйай, Таньялак Сакут
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