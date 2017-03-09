Администрация Пхукета озаботилась своими расходами

Вице-губернатор провинции Тира Анантасеривидья попросил глав официальных ведомств пореже пользоваться телефонами и не забывать гасить свет.

9 Марта 2017 09:59:08

Вице-губернатор Тира Анантасеривидья. Фото: PR Dept

Во вторник, 7 марта, в здании Provincial Hall состоялась встреча, посвященная бытовым аспектам деятельности официальных ведомств на острове. Как выяснилось, чиновники на Пхукете слишком много тратят на свет, воду и телефоны. Так что председательствовавший на собрании вице-губернатор Тира Анантасеривидья обратился к главам государственных учреждений с призывом к экономии.

«Меня проинформировали, что Министерство внутренних дел проводит выборочные проверки выставляемых государственным учреждениям счетов за коммунальные услуги, и на Пхукете эти счета выросли», – заявил вице-губернатор.

Дальнейшая часть совещания была посвящена тому, как можно снизить издержки. В частности, Тира Анантасеривидья рассказал собравшимся о необходимости выключать кондиционеры и освещение, когда они не нужны, плотно закрывать вентили на кранах в уборных, не слишком усердствовать с поливом цветов, пользоваться электронной почтой вместо факса и отправлять корреспонденцию обычной почтой, а не EMS. Впрочем, более интересные предложения тоже прозвучали.

«Мы рассматриваем возможность установки солнечных панелей на крыше Provincial Hall исбора платы за использования комнат для собраний в здании», – заявил вице-губернатор, не уточнив, о каком Provincial Hall идет речь: о старом здании в Пхукет-Тауне или о новом комплексе, куда чиновники должны переехать к концу года.