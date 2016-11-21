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Администрация Камалы пообещала убрать с пляжа ржавую арматуру

По словам официальных лиц, стальные пруты в песке остались от фермы по разведению креветок, владелец которой не полностью очистил территорию после закрытия бизнеса.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Ноября 2016 15:25:39

Как заявили «Новостям Пхукета» в административной организации Камалы (OrBorTor), в настоящий момент ведомство ищет оптимальный способ, который позволил бы убрать с пляжа оставшуюся от креветочной фермы арматуру. Без применения технических средств сделать это оказалось невозможно.

«Мы выясняем, как лучше всего от них избавиться. Металлические пруты врыты глубоко в землю, и в часы высокого прилива их не видно. Если нам не удастся убрать арматуру своими силами, мы обратимся за помощью к какому-либо иному департаменту», – заявил Чинадит Тантипханвади из OrBorTor Камалы. Пока же административная организация лишь отметила опасную зону, чтобы купальщики были предупреждены о торчащей из песка арматуре.

«Дежурящие на пляже спасатели также помогут нам проинформировать туристов», – добавил он.

Другой сотрудник OrBorTor на вопрос о происхождении металлических прутов рассказал, что они были врыты в песок еще 15 лет назад, когда в этом районе работала ферма по разведению креветок.

«Однако когда бизнес прекратил работу, арматуру не убрали», – заявил собеседник редакции. По его словам, после ликвидации бизнеса на пляже остались шесть металлических прутов, выступающих из песка примерно на полметра. Заметить их можно только во время отлива.

В OrBorTor не уточнили, почему проблема привлекла к себе внимание только сейчас.

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