Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Accor собрала 400 тыс. для детей

Отельная группа Accor собрала более 400 тыс. бат на благотворительном забеге Accor Hotel Heartbreak Hill Mini-Marathon.

Новости Пхукета

10 Октября 2016 09:00:24

В мероприятии, состоявшемся 18 сентября, приняли участие почти 2900 человек, хотя сами организаторы рассчитывали на 2600 участников. Собранные средства будут переданы проекту Yim Kids и на другие благотворительные цели, связанные с повышение доступности качественного образования.

Второй мини-марафон Accor привлек внимание первых лиц провинции. 18 сентября на Найтоне присутствовало руководство Туристического управления Таиланда, представители местного офиса Министерства туризма и администрации провинции, генеральные менеджеры всех 17 отелей Accor, расположенных в южном Таиланде.

В забеге приняли участие несколько тайских и зарубежных звезд, в том числе немецкий певец Феликс фон Ящерофф. Последний уже пообещал выставить на аукцион футболку, в которой он участвовал в соревнованиях, а вырученные средства также передать на благотворительные проекты Accor.

Главной же звездой забега стал, пожалуй, бегун по имени Артит. Мужчина, одну ногу которому заменяет протез, смог справиться с непростой дистанцией, изобиловавшей крутыми подъемами и спусками (марафон не зря носит название Heartbreak Hill). Финишную линию Артит пересек под искренние овации присутствовавших.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.