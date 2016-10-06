Accor собрала 400 тыс. для детей

Отельная группа Accor собрала более 400 тыс. бат на благотворительном забеге Accor Hotel Heartbreak Hill Mini-Marathon.

10 Октября 2016 09:00:24

В мероприятии, состоявшемся 18 сентября, приняли участие почти 2900 человек, хотя сами организаторы рассчитывали на 2600 участников. Собранные средства будут переданы проекту Yim Kids и на другие благотворительные цели, связанные с повышение доступности качественного образования.

Второй мини-марафон Accor привлек внимание первых лиц провинции. 18 сентября на Найтоне присутствовало руководство Туристического управления Таиланда, представители местного офиса Министерства туризма и администрации провинции, генеральные менеджеры всех 17 отелей Accor, расположенных в южном Таиланде.

В забеге приняли участие несколько тайских и зарубежных звезд, в том числе немецкий певец Феликс фон Ящерофф. Последний уже пообещал выставить на аукцион футболку, в которой он участвовал в соревнованиях, а вырученные средства также передать на благотворительные проекты Accor.

Главной же звездой забега стал, пожалуй, бегун по имени Артит. Мужчина, одну ногу которому заменяет протез, смог справиться с непростой дистанцией, изобиловавшей крутыми подъемами и спусками (марафон не зря носит название Heartbreak Hill). Финишную линию Артит пересек под искренние овации присутствовавших.