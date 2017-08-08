7 Soccer Charity

Дата/Время начала: 19 Августа 2017 09:00:00 - 25 Августа 2017 20:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Спорткомлекс Thanyapura продолжает помогать проекту Yaowawit School Kapong, школе для детей из незащищенных слоев населения в провинции Пханг-Нга.

Если вы работаете в отеле и любите футбол, то не пропустите это мероприятие. Все сборы будут переданы школе, которая первой в Юго-Восточной Азии запустила программу предварительного профессионального обучения вместе с Деловым советом Marriott International в Таиланде.

Мероприятие будет проходить с 16:00 до 20: 00 в понедельник-пятницу и с 9:00 до 20:00 в субботу-воскресенье.