3-я битва любителей чили Bhut Jolokia 'Ghost Chili' Challenge - Дата изменена

Дата/Время начала: 18 Ноября 2016 19:00:00 - 18 Ноября 2016 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Индийский ресторан Navrang Mahal в Кароне приглашает принять участие в третьей схватке любителей чили Bhut Jolokia "Ghost Chili" Challenge.

Попробуйте осилить порцию карри с «Призрачным чили» и выиграйте восхитительные призы. Только учтите, что «Бхут Джолокия» – один из самых острых перцев в мире, в 401 раз острее соуса Tabasco.

Число участников ограничено. Участие бесплатнопри условии оплаты сбора за шведский стол в размере 499 бат. Запись на участие по эл. почте [email protected] и телефону 076 286 464. Газета «Новости Пхукета» является спонсором мероприятия.