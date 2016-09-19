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3-я битва любителей чили Bhut Jolokia 'Ghost Chili' Challenge - Дата изменена

Дата/Время начала: 18 Ноября 2016 19:00:00 - 18 Ноября 2016 22:00:00

Индийский ресторан Navrang Mahal в Кароне приглашает принять участие в третьей схватке любителей чили Bhut Jolokia "Ghost Chili" Challenge.

Попробуйте осилить порцию карри с «Призрачным чили» и выиграйте восхитительные призы. Только учтите, что «Бхут Джолокия»  один из самых острых перцев в мире, в 401 раз острее соуса Tabasco.

Число участников ограничено. Участие бесплатнопри условии оплаты сбора за шведский стол в размере 499 бат. Запись на участие по эл. почте [email protected] и телефону 076 286 464. Газета «Новости Пхукета» является спонсором мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес : Navrang Mahal Indian Restaurant, Karon
телефон : 076 286 464
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Расположение

 

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