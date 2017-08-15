3-й мини-марафон Heartbreak Hill группы ACCOR HOTELS Дата/Время начала: 17 Сентября 2017 06:00:00 - 17 Сентября 2017 12:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Ежегодно группа ACCOR HOTELS проводит благотворительный мини-марафон, целью которого является повышения качества образования и жизни у социально незащищенных детей, являющихся частью того сообщества, где мы работаем и живем. Наш приоритет – сбор средств для местных школ Пхукета и соседних провинций, а также поддержка инициатив Accor Yim Kids Project, являющегося частью программы социальной ответственности бизнеса ACCOR HOTELS. Подробнее по телефонам 076602544 (тайск.) и 076602541 (англ.) или на странице Facebook: HeartBreakHillPhuket. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Pullman Phuket Panwa Beach Resort Адрес : Кхао-Кхад, мыс Панва, Пхукет телефон : 076 602 544 (тайск.) 076 602 541 (англ.) Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт