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3-й мини-марафон Heartbreak Hill группы ACCOR HOTELS

Дата/Время начала: 17 Сентября 2017 06:00:00 - 17 Сентября 2017 12:00:00

Ежегодно группа ACCOR HOTELS проводит благотворительный мини-марафон, целью которого является повышения качества образования и жизни у социально незащищенных детей, являющихся частью того сообщества, где мы работаем и живем. Наш приоритет – сбор средств для местных школ Пхукета и соседних провинций, а также поддержка инициатив Accor Yim Kids Project, являющегося частью программы социальной ответственности бизнеса ACCOR HOTELS. Подробнее по телефонам 076602544 (тайск.) и 076602541 (англ.) или на странице Facebook: HeartBreakHillPhuket. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Pullman Phuket Panwa Beach Resort
Адрес : Кхао-Кхад, мыс Панва, Пхукет
телефон : 076 602 544 (тайск.) 076 602 541 (англ.)
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