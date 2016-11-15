17 продавцов лотерейных билетов задержаны за завышение цен

Полиция Пхукета провела проверку продавцов лотерейных билетов по следам жалоб от граждан.

15 Ноября 2016 10:28:11

Полковник полиции Аканит Данпитаксан рассказал на пресс-конференции 14 ноября, что жалобы в последнее время поступали на 21 точку продажи лотерейных билетов, где реализаторы требовали за популярные комбинации 100 бат вместо установленных законом 80 бат. В ходе контрольной закупки 17 продавцов были уличены в завышении цен.

«Все виновные понесут суровое наказание в соответствии с политикой Национального совета за мир и порядок. Наказание за продажу билетов по завышенным ценам – штраф в размере до 10 тыс. бат и/или тюремное заключение на срок до 1 месяца. Также мы передадим имена нарушителей в Управление государственной лотереей», – заявил полковник Аканит Дангпитаксан.

«Пожалуйста, сообщите в полицию, если вам известно о распространителях, продающих билеты по завышенным ценам.

Напомним, в течение долгого времени продавцы лотерейных билетов в Таиланде игнорировали установленные государством цены и устанавливали свои собственные в зависимости от популярности комбинации (при этом на билетах всегда указывался их номинал – 80 бат). Ситуация изменилась после вмешательства Праюта Чан-Очи и созданного им в 2014 году Национального совета за мир и порядок. С 2015 года все распространители должны продавать билеты строго по номиналу.

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